¿Platanito confirma que Memo del Bosque murió por brujería de Karla Panini?

El famoso payaso Platanito reaccionó a la muerte de Memo del Bosque e incluso opinó sobre las acusaciones contra la comediante Karla Panini, a quien en su momento se le señaló de haberle hecho brujería al productor.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Cuestionado directamente sobre si cree que la supuesta brujería que le hizo la ‘Lavandera Güera’ a Memo del Bosque fue la razón de su muerte, Sergio Verduzco, nombre real de Platanito, señaló que su amigo no creía en eso, además de recalcar que el productor murió por una agresiva enfermedad como es el cáncer.

Memo del Bosque falleció el pasado 7 de abril víctima de cáncer/X |

“Pues creo todo, pero ¿para qué te digo cosas que no me constan y nada más es hablar por hablar? Desconozco. Yo no creo en la brujería y Memo, siendo tan creyente, no creo que haya creído en la brujería. Memo (se) fue por una enfermedad. Mi mamá también tiene cáncer. No se lo debo a la brujería. Es parte de la vida y es una enfermedad que llega y no voy a culpar a la brujería por la enfermedad que tiene mi madre”. declaró para TV Notas Platanito.

Platanito hace una fuerte revelación sobre Karla Panini. ¿Usó brujería para m4tar a Karla Luna? 😳

🎥: Juan Pablo Méndez pic.twitter.com/BBiB4Z2dqj — @TVNotasmx (@TVNotasmx) April 9, 2025

A la par, Platanito no se guardó nada y arremetió contra Karla Panini, a quien cree capaz de hacer todo, luego de él mismo haber sido testigo de la traición que le hizo a Karla Luna (QEPD), la “Lavandera Morena”, cuando inició una relación con su esposo América Garza, pese a que su pareja de comedia sufría en ese momento de cáncer.

Platanito también habló sobre la traición de Panini (izq.) a Karla Luna (der.)/X |

“Karla Panini, ¿qué podemos esperar de Karla Panini? Cuando le deseó la muerte, hizo lo imposible por matar a Karla Luna y todo lo que me consta, por lo que vi y me enseñó Karla Luna, los mensajes de odio, cómo le decía a su marido: ‘¿Por qué no le pegas bien?’. Se puede esperar todo de ella”, agregó el comediante.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CURP biométrica ya se puede tramitar en CDMX? Estos son los requisitos