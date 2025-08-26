Tigres Femenil arrasa 7-0 a Querétaro en el primer partido sin 'La Maga Ovalle'

Tigres Femenil volvió a demostrar su poderío en la Liga MX Femenil con una goleada de antología: 7-0 sobre Querétaro en el Estadio Olímpico Alameda. Este duelo tuvo un ingrediente especial, ya que fue el primer partido del equipo sin La Maga Ovalle, su mediocampista clave, quien se encuentra ausente por motivos personales. A pesar de su ausencia, las felinas no sintieron debilidad y arrollaron a las queretanas de principio a fin.

|

Desde el arranque, Tigres impuso un ritmo ofensivo demoledor. Diana Ordóñez abrió el marcador al 44’, mientras que Jenni Hermoso cerró el primer tiempo con el 2-0. La presión constante del equipo regiomontano no dio tregua a la defensa local, que apenas logró contener los embates durante la primera mitad.

|

En la segunda parte, la fiesta goleadora continuó: Stephany Mayor (49’), Thembi Kgatlana (59’, de penal), Diana Ordóñez nuevamente (64’), Cristina Ferral (82’, de penal) y Jheniffer Cordinali (91’, también desde los once pasos) completaron la goleada, dejando sin opciones a Querétaro, cuyo único aviso fue un disparo al poste de Gabriela Álvarez.

Con este resultado, Tigres suma tres puntos más y recupera la segunda posición en la tabla. Las Amazonas comenzarán la segunda parte de la temporada como sublíderes del Apertura 2025, solo por debajo de América que lleva paso perfecto; ambas instituciones son candidatas a llevarse el título.

|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Locura de partido! Cruz Azul venció a Toluca en un espectáculo de volteretas