Técnico de Toluca se encuentra estable tras ser hospitalizado de emergencia

Todo quedó en susto. Toluca avanza firme rumbo a la Liguilla del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil, en su primer torneo bajo la dirección técnica de Patrice Lair. Sin embargo, el estratega francés generó preocupación este sábado en la visita a Pumas en la Jornada 10 del certamen.

Fue en el segundo tiempo del compromiso celebrado en el Estadio Olímpico Universitario que el técnico de 64 años presentó molestias y aunque recibió atención médica en ese momento, tuvo que retirarse en el carrito de las asistencias. La liga informó que fue trasladado a un hospital, pero no detalló cuál fue el problema que presentó Lair.

El técnico francés causó prepocupación en CU | IMAGO 7

Técnico de Toluca estable tras hospitalización

Distintos reportes señalaron que fue un golpe de calor el que desestabilizó al técnico francés y después del partido Shirley Cruz, auxiliar técnica que se quedó a cargo del equipo, aseguró que su colega se encontraba fuera de peligro. Posteriormente, el propio club confirmó que el estratega fue dado de alta y continuará con su recuperación.

"Toluca informa que el Director Técnico de nuestro primer equipo femenil, Patrice Lair, presentó dolor en el pecho durante el partido celebrado hoy en el Estadio Olímpico Universitario, por lo que fue llevado a urgencias para su valoración y atención. Al momento se encuentra estable y fuera de peligro, por lo que ya recibió el alta médica del hospital", se lee en el comunicado.

Toluca confirmó que el estratega está fuera de peligro | X: @TolucaFemenil

Los aficionados de Toluca mandaron buenos deseos al técnico francés, pero abrieron de nuevo el debate sobre los partidos a las 12:00 horas en CU. Algunos también pidieron actualización sobre el estado de salud de Faustine Robert, quien también se retiró del campo agotada por el calor, pero el club no ha informado nada hasta el momento.

Toluca va por récord con Patrice Lair

El estratega francés de 64 años llegó al conjunto escarlata para el Apertura 2025 y mantuvo al equipo invicto hasta la Jornada 8, cuando perdió ante Cruz Azul. Con siete partidos todavía por disputar, ya igualó los 23 puntos que Toluca logró en el Clausura 2025 y está a siete de los 30 que sumó en el Apertura 2023, el mejor récord del equipo hasta ahora.

Además de Rayadas, los rivales que faltan por enfrentar son América, Mazatlán y Puebla de local; Atlas, Atlético San Luis y Necaxa de visitante. Por lo que no parece imposible que superen la marca de 30 unidades.

Patrice Lair ha convertido a las Diablas en un equipo muy competitivo | IMAGO 7