¿Por qué Tigres vs Rayadas es catalogado como el verdadero clásico de la Liga MX femenil?

El duelo entre las regiomontanas continúa siendo el más atractivo aún por encima del Chivas vs América

RICARDO OLIVARES
5 de Septiembre de 2025
Tigres vs Rayadas
Tigres vs Rayadas | IMAGO7

Este domingo a las 19:00 horas, el Estadio Universitario será escenario de una nueva edición del Clásico Regio Femenil entre Tigres y Rayadas, un duelo que muchos catalogan como el verdadero clásico de México en la Liga MX Femenil. La razón es clara, desde la creación de la liga en 2017, ambos equipos han marcado el rumbo del torneo, siendo protagonistas permanentes y enfrentándose en cinco finales de la liga.

Cuartos de Final del Clausura 2025 | IMAGO7

Tigres es el club más ganador con seis títulos, mientras que Rayadas le sigue de cerca con cuatro, lo que convierte este choque en una disputa directa por la supremacía de la liga. Además, cada clásico femenil se ha distinguido por el número de aficionados que reúnen ambos estadios cuando estos dos planteles se enfrentan.

Tigres vs Rayadas | IMAGO7

La rivalidad refleja también el pulso de la ciudad de Monterrey, donde las aficiones de ambos equipos se dividen en número e intensidad, dando un ambiente único. A ello se suma la calidad de los planteles, que cuentan con jugadoras de selección mexicana y extranjeras de peso, lo que eleva el nivel competitivo y convierte cada enfrentamiento en un espectáculo deportivo de primer nivel.

Cuartos de Final Liga MX Femenil | IMAGO7

En conjunto, historia, títulos, afición, rivalidad y espectáculo hacen que Tigres vs Rayadas sea mucho más que un partido, es el choque que define la grandeza en la Liga MX Femenil.

