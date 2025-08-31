Lesión en la mandíbula: Brenda Vega de Necaxa, sufre fractura luego de un balonazo en la cara

Durante el duelo entre Tijuana y Necaxa, correspondiente a la Jornada 9 de la Liga MX Femenil, la jugadora de los Rayos, Brenda Vega, sufrió un golpe en el rostro luego de que el balón impactó directo en ella. La tensión vino cuando la jugadora cayó el suelo por lo que el protocolo de conmoción se llevó a cabo y retirar ana Brenda del campo.

Sin fractura grave ni conmoción

Al día siguiente del incidente, el Club Necaxa lanzó un comunicado en redes sociales, informando que la defensa sufrió una esguince cervical de grado , sin presencia de conmoción y su periodo de recuperación será de 7 a 14 días, según su evolución.

Temporada cuesta arriba para Necaxa

Aunado susto de Breda, Necaxa cayó en calidad de visitante ante Xolos, cayendo hasta el puesto 14, sumando una racha negativa de una victoria, dos empates y cinco derrotas, por lo que a mitad del torneo, las jugadoras tendrán que retomar su mejor futbol y así intentar ingresar a la Liguilla.

El próximo compromiso de las Centellas de Necaxa será ante las Laguneras de Santos, desde el Estadio Victoria en Aguascalientes, donde ambas equipos saldrán urgidos de puntos para este Apertura 2025.

