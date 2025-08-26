Chivas, con golazo de Iturbide, rescata el empate ante Rayadas

La Liga MX Femenil Apertura 2025 llegó a su punto medio y en un duelo clave con sabor a Liguilla, Chivas Femenil rescató el empate 1-1 ante Rayadas de Monterrey en el Estadio Akron. El héroe rojiblanco fue Adriana 'Boyi' Iturbide, quien marcó el gol de la igualdad en los minutos finales.

Iturbide, quien había ingresado apenas tres minutos antes, aprovechó un error defensivo de Alejandra Lua para mandar el balón al fondo con un derechazo de empeine tras un bote en el área. Su gol significó el empate 1-1 y la explosión en la tribuna del Akron.

El partido comenzó cuesta arriba para las dirigidas por Antonio Contreras. Apenas al minuto 7, Lucía García abrió el marcador para Monterrey, luego de una pérdida de balón de Alicia Cervantes. Diana García filtró un pase largo que la española aprovechó para definir con clase sobre la salida de Blanca Félix, poniendo el 0-1.

Chivas intentó reaccionar, pero acumulaba solo un triunfo en sus últimos cinco partidos y volvió a mostrar falta de claridad ofensiva. Aun así, el Rebaño empujó con garra para mantenerse en la pelea.

La fortuna acompañó a Chivas en el cierre, cuando Jermaine Seoposenwe reventó el travesaño con un potente zurdazo. El rebote le quedó a Christina Burkenroad, pero su intento de vaselina salió desviado, dejando escapar la victoria para las visitantes.

Así queda la tabla tras el empate

Con el resultado, Rayadas de Monterrey se quedó en quinto lugar con 16 puntos, perdiendo la oportunidad de meterse al Top 4 tras la derrota de Toluca. Su próximo compromiso será en casa frente a FC Juárez en la Jornada 9.

Por su parte, Chivas llegó a 14 unidades y se mantiene en la octava posición, en zona de clasificación. Sin embargo, el panorama sigue apretado: si pierde contra Tigres en la siguiente jornada, y Atlético de San Luis, Cruz Azul o León suman de a tres, el Rebaño podría salir de puestos de Liguilla.

