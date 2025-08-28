América goleó a Santos e igualó récord de victorias antes de enfrentar a Pachuca

Ocho victorias y contando. América avanza con paso firme en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil y este jueves, en el cierre de la Jornada 8 del certamen, dejó claro que -por ahora- es el rival a vencer. Las Águilas se impusieron por goleada a Santos en casa y con ello igualaron el mejor inicio de su historia.

América aprovechó las fallas de las Laguneras

Si de esfuerzo se trata, las dirigidas por Jhonatan Lazcano se llevaron un reconocimiento por su lucha en su visita al Estadio Ciudad de los Deportes. Las Laguneras fueron el primer equipo en meterle tres goles a las azulcremas, pero no fue suficiente para hacerle frente a las actuales subcampeonas de la liga.

Santos no pudo ante América a pesar de sus esfuerzos | IMAGO 7

Dos autogoles, el primero de Karla Rodríguez al mintuo 43 y el segundo de Areli Reyes al 57', le permitieron a América retomar la ventaja y adelantarse 3-1, luego del empate de Sandra Nabweteme. Con un par de recortes, la ugandesa se quitó a dos rivales dentro del área y venció a Itzel Velasco con un zurdazo raso al minuto 28.

De esa manera llegó el empate para Santos, que se fue abajo en el marcador tras el tanto de Irene Guerrero apenas a los seis minutos de partido. Sin embargo, los goles en propia puerta acabaron con cualquier aspiración del equipo de Torreón.

América goleó nuevamente en casa | MEXSPORT

Montse Saldívar confirmó su condición de goleadora azulcrema este semestre, con un doblete que sentenció la goleada en dos minutos, al 69' y al 71'. Y aunque Alexia Hernández puso el tercero para las visitantes al 77', tres minutos más tarde Bruna Vilamala puso punto final para el 6-3.

Con este triunfo, el equipo de Ángel Villacampa llegó a ocho victorias consecutivas e igualó la marca lograda en el Apertura 2023. En aquella ocasión, la racha acabó contra Tigres en la Jornada 9, con una derrota 1-3, mientras que este año Pachuca tendrá la oportunidad de frenar el avance histórica de las azulcremas.

Saldívar hizo un doblete más ante Santos | IMAGO 7

¿Cuándo enfrentará América a Pachuca en el Apertura 2025?

El compromiso entre Águilas y Tuzas será como una prueba adelantada de lo que podrá verse en Liguilla, y una reedición de la Final del pasado Clausura 2025. En aquella seria, Pachuca se impuso 3-0 en el Estadio Hidalgo y ese marcador le valió para ganar su primer título de Liga MX Femenil, a pesar de la derrota 2-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Para la Jornada 9 del Apertura 2025, el partido se celebrará en la Bella Airosa, donde las dirigidas por Óscar Torres tratarán de poner fin a la racha de las pupilas de Ángel Villacampa. El partido está programado para este domingo 31 de agosto, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Las Águilas siguen dominando en el Apertura 2025 | IMAGO 7