Tigres Femenil golea a las Chivas con festín de Jenni Hermoso

Tigres Femenil se impuso 4-2 a las Chivas con doblete y una excelsa participación de Jenni Hermoso. Las ‘Amazonas’ llegaron a 19 unidades y reafirmaron su paso en la parte alta de la tabla de clasificación solo por debajo del líder América.

Apenas antes del cuarto juego de hora aparecería Diana Ordoñez para marcar el primero tras una jugada por la banda de la izquierda que tras una combinación terminó el esférico a la altura del manchón penal para el zapatazo de la atacante.

Jenni Hermoso l IMAGO7

El segundo llegaría tan solo minutos después tras un córner por la punta de la izquierda que llegó hasta linderos del área chica para que Jenni Hermoso encontrara el balón y conectara un certero cabezazo para extender la ventaja.

Doblete de Hermoso

La española haría el segundo para su cuenta personal y el tercer tanto para la visita desde punto penalti antes de los 45 minutos; sin embargo, el cuadro rojiblanco haría el descuento en otra calca desde el córner pero para Chivas.

El cuarto para las ‘Amazonas’ llegaría otra vez con un tiro de esquina, ahora Jenni Hermoso ejecutaría directo al arco que terminó por ser desviado por la defensiva local. En los últimos minutos Kimberly Guzmán sellaría el resultado 4-2 para Tigres.

Liga MX Femenil l IMAGO7

Jenni Hermoso en plan grande

Jenni Hermosos se llevó el premio a la mejor jugadora del partido, la española anotó doblete y estuvo cerca del hat-trick que terminó por darse como autogol y de esta manera llegó a ocho goles en el Apertura 2025.

Tigres l IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EDSON ÁLVAREZ DEBUTA CON VICTORIA EN EL FENERBAHCE

