Jenni Hermoso sobre Liga MX Femenil: "No es exótica, muchos tienen que aprender de México"

Aunque el futbol mexicano en valor de mercado esta muy bien colocado, muchos lo ven como una ‘aventura exótica’. Es por eso que algunos futbolistas cuando vienen de Europa no saben a lo que se van a enfrentar en tierras aztecas. Tal es el caso de Jennifer Hermoso, quien confesó que la Liga MX Femenil es de primer nivel y no tiene nada de exótica.

“Eso me pilló de sopetón porque no sabía porque venía la historia de la liga exótica, pude conocerla después y lo dije: alguien que no conoce no puede hablar del tema, ni opinar. Ahora que yo estoy aquí, quizá muchas cosas exóticas se encuentran en otros sitios que no aquí y para mí la organización de esta Liga no tiene que ver con otras, las instalaciones que tiene mi club no las he visto en ningún otro lugar y lo digo sinceramente”, sentenció la jugadora del Pachuca en entrevista para TUDN.

La jugadora española explicó todo lo que le decían en su país antes de decidir venir a México, algo que resultó ser completamente diferente a lo que se encontró finalmente.

@Jennihermoso y la "Liga Exótica": "La organización de esta liga no tiene nada que ver con otras" En vivo por TUDN pic.twitter.com/M0aVvLc0wE — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) July 29, 2022

"La liga exótica la verdad que aquí no está porque yo no he visto nada que no haya visto en otra vida, que digas ‘vengo a un sitio donde no hay gente’, la gente me decía que por qué venía a México, que me iba a un país donde no había nada, que el futbol y las aficiones no existían.

Me encantaría que la gente pudiera vivirlo, ojalá que con mi presencia aquí se dé mucho más a conocer porque se tiene que aprender mucho de esta liga y de la liga mexicana, no tengo duda”, finalizó.

