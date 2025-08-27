América vs Santos: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 8 del Apertura 2025 Femenil?

La Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil conluirá este jueves, con el compromiso de América ante Santos Laguna. El equipo azulcrema llega tras caer 1-2 contra Barcelona en el amistoso del pasado domingo. Sin embargo, en el torneo local mantiene el paso perfecto con siete victorias en siete juegos y como único invicto del certamen.

Mientras que las Laguneras, en contraste, están en la parte baja de la clasificación. Hasta ahora han sumado solo en dos partidos: Jornada 1 con el empate 1-1 ante Gallos Femenil y Jornada 4, con la inesperada victoria 2-1 frente a Chivas. A cambio tiene cuatro derrotas(y un partido pendiente), por lo que llega con los pronósticos en contra para este partido.

Amñerica buscará extender su racha | IMAGO 7

¿Dónde y a qué hora ver el América vs Santos Femenil del AP2025?

El compromiso de las Águilas está programado para el jueves 28 de agosto de 2025, a las 19:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes. La transmisión estará a cargo de Vix, además que podrá seguirse el partido por las plataformas oficiales de la Liga MX Femenil.

América Femenil, en busca de igualar un récord histórico

Las dirigidas por Ángel Villacampa llegan con todos los pronósticos a su favor para igualar el mejor inicio de su historia. Fue en el Apertura 2023 que las de Coapa hilaron ocho victorias consecutivas en el arranque del torneo.

Las Laguneras llegan con dos derrotas al hilo | IMAGO 7

En aquella ocasión vencieron a Pumas (2-5), Santos (6-0), Xolas de Tijuana (1-5), Toluca (4-1), Atlas (1-5), Cruz Azul (4-0), León (2-3) y Mazatlán (1-3). Fue en la Jornada 9, cuando cayeron en casa 1-3 contra Tigres, que la racha llegó a su fin.

Hasta ahora es el único torneo en el que América tuvo tan buen inicio. En el Guardianes 2020 hiló seis triunfos seguidos antes del empate sin goles contra Atlas, en la Jornada 7. Mientras que en el pasado Clausura 2025 hanó sus primeros cinco compromisos, pero en la Jornada 6 cayó 2-1 frente a Pachuca.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Aitana Bonmatí quedó sorprendida por los protocolos de seguridad de la Liga MX Femenil

Las Águilas pueden igualar un récord histórico | IMAGO 7