Liga MX Femenil: panorama de Liguilla después de la primera mitad del torneo

Pumas derrotó 3-5 a Santos Laguna en un partido de errores en el Estadio TSM Corona. Con ello concluyó la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, que superó ya la primera mitad y la Liguilla comenzará a tomar forma.

Por ahora, América es líder de al competencia, a pesar de la derrota de este fin de semana contra Pachuca. Las de Coapa perdieron el invicto y la oportunidad de un récord histórico de nueve victorias, y además redujeron su distancia con las Tuzas y Tigres, que son sus más cercanos perseguidores.

Las Águilas siguen líderes pese a la derrota | IMAGO 7

América Femenil se acerca a la Liguilla del Apertura 2025

A pesar de la derrota de este domingo en su visita al Estadio Hidalgo, las Águilas están cerca de la Fiesta Grande. Por ahora, las azulcremas tienen 24 unidades, por lo que en caso de vencer a Atlético San Luis en la Jornada 10, llegaría a 27 puntos y virtulamente aseguraría su boleto.

Hasta ahora, el Apertura 2018 -cuando la Fase Regular todavía se dividía en grupos- es el único torneo con 18 participantes (en el Apertura 2019 fueron 19) que el octavo lugar superó los 27 puntos. En el resto de las ediciones, esta suma ha sido suficiente para disputar los Cuartos de Final.

América buscará su boleto a Liguilla en las próximas jornadas | IMAGO 7

En ese mismo entendido, que 27 es el registro necesario para llegar a Liguilla, Puebla y Mazatlán están prácticamente eliminados, ambos con solo un punto. Y aunque las Cañoneras tienen un partido menos, tienen una diferencia de goles de -24, por lo que no hay manera en que puedan recuperarse.

En cuanto a Tigres, Pachuca y Toluca, todavía tendrán que esperar un poco más. Las Amazonas por ahora tienen 22 puntos, por 20 de las Tuzas y Diablas Rojas. Mientras que Pumas, con 19 unidades y un juego pendiente, puede meterse en el Top 3 y pelear por mantenerse entre los mejore ubicados.

Las Amazonas están por ahora sublíderes | IMAGO 7

Mientras que de Rayadas de Monterrey en el sexto puesto, a Cruz Azul en el undécimo hay seis puntos de diferencia, por lo que lo más probable es que los otros tres boletos a Liguilla. Atlas, aunque tiene vida, tendrá que remontar más con nueve puntos después de nueve juegos.

Charlyn Corral, camino al tetracampeonato de goleo

Después de perderse la Jornada 8, a consecuencia de la patada que recibió de Mapi León en el Juego de las Estrellas contra Barcelona, la delantera de Pachuca volvió a jugar este fin de semana contra América. La goleadora de las Tuzas llegó con eso a diez goles, casi la mitad de su récord en Fase Regular en el Clausura 2025.

Además, Charlyn Corral empató a Aerial Chavarin en el liderato de goleo de la categoría. En caso de mantener el ritmo, la atacante de 33 años lograría su quinto campeonato de goleo, cuarto de forma consecutiva. Montse Saldívar, con nueve goles, está detrás de la jugadora de Pachuca y la de Cruz Azul.

Charlyn Corral avanza como líder de goleo | IMAGO 7