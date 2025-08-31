Pachuca Femenil, en lluvia de goles, venció al América Femenil y le quitó el invicto

Rápido llegó la revancha, después de la derrota del equipo varonil, las Tuzas de Pachuca vencieron a las Águilas del América en el Estadio Hidalgo en una lluvia de goles, donde Pachuca jugó con una futbolista más durante gran parte del encuentro.

Apenas a los 17 minutos de juego, Pachuca pudo abrir el marcador gracias al tanto anotado por Myra Delgadillo, después del primer gol, las Tuzas buscaron seguir haciendo daño y tres minutos después de la primera anotación, Delgadillo consiguió marcar su doblete.

Imágenes de Pachuca vs América Femenil | MEXSPORT|

Antes de la media hora de juego, América Femenil condicionó su encuentro cuando Scarlett Camberos vio la tarjeta roja, dejando a su equipo con una jugadora menos, a pesar de la expulsión, las dirigidas por Ángel Villacampa evitaron una catástrofe y no permitieron más goles de las Tuzas.

Ya en el segundo tiempo, América Femenil recortó distancias gracias a un golazo de fuera del área de Irene Guerrero, complicando el trámite del partido para las Tuzas, equipo que respondió con un gol de Charlyn Corral a los 67 minutos de tiempo corrido.

Imágenes de Pachuca vs América Femenil | MEXSPORT|

América Femenil volvió a acercarse en el marcador apenas un minuto después del gol de Corral, Kiana Palacios puso el segundo de las Águilas, aunque fue insuficiente para mantener el invicto en el Apertura 2025.

Con este resultado, Pachuca llega a 20 unidades y se acerca a las líderes del certamen, mientras que América pierde el invicto, aunque se mantiene en la cima del campeonato a dos puntos de las Amazonas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Lesión en la mandíbula: Brenda Vega de Necaxa, sufre fractura luego de un balonazo en la cara

Imágenes de Pachuca vs América Femenil | MEXSPORT|