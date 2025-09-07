Mauricio Pochettino y su mala racha: siete derrotas contra equipos dentro del top 30 Ranking FIFA

Estados Unidos perdió ante Corea del Sur en partido que fue totalmente de los asiáticos. Por la derrota y la falta de idea del equipo estadounidense, Mauricio Pochettino se convirtió en uno de los más señalados por la misma y por la falta de competencia ante rivales -supuestamente- del mismo nivel.

Las siete derrotas del estratega argentino y del combinado de las Barras y las Estrellas fueron contra rivales dentro del top 30 del Ranking FIFA. Las selecciones con las cuales Estados Unidos perdió son: Panamá, Canadá, Turquía, Suiza, Corea del Sur y México en dos ocasiones.

Pochettino | @Yandy_World

Balance general de Pochettino

En total, Mauricio Pochettino ha dirigido con Estados Unidos un total de 17 encuentros, con un balance general de 10 victorias y las siete derrotas ya mencionadas. Sin embargo, el estratega argentino también ya perdió dos torneos internacionales, la Copa Oro -en la Final ante México- y la Nations League.

Mauricio Pochettino | @TouchlineX

¿Entrenador que aguanta presión?

Las críticas en Estados Unidos crecieron con la nueva derrota del US Team en su último encuentro amistoso, por lo que la continuidad de Pochettino se puso en duda. El timonel cuenta con una vasta experiencia en el mundo del balompié, aunque sin muchos éxitos.

Los únicos trofeos en el corto palmarés de Pochettino fueron con Paris Saint-Germain, pero todos locales. El argentino levantó la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa en su poco tiempo en el club parisino.

La derrota ante Corea | AP