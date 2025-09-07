Robert Lewandowski guía a Polonia con gol y asistencia en la victoria sobre Finlandia rumbo al Mundial 2026

Polonia necesitaba una victoria para no perder terreno en el Grupo G de las Eliminatorias UEFA y encontró en Robert Lewandowski al líder que reclamaba. El delantero del Barcelona, que recuperó la capitanía tras el cambio de seleccionador, firmó un partido brillante con un gol y una asistencia en el triunfo 3-1 sobre Finlandia.

Así fue el triunfo de Polonia sobre Finlandia

El encuentro comenzó con tensión, pero Matty Cash, lateral del Aston Villa y héroe en el empate ante Países Bajos, volvió a aparecer en el momento justo. A los 27 minutos, aprovechó un pase atrás de Jakub Kaminski y abrió el marcador para desatar la euforia polaca en las gradas.

Justo antes del descanso llegó la jugada que encendió aún más la esperanza local. Nicola Zalewski filtró un pase entre líneas y Lewandowski, con su instinto de siempre, atacó el espacio para batir al arquero finés y firmar el 2-0. Con ese tanto, el capitán polaco alcanzó los 86 goles en 160 partidos internacionales, un registro que lo mantiene en la élite de los goleadores europeos.

La segunda mitad confirmó su liderazgo. En el minuto 55, Lewandowski bajó al medio campo para conectar con Kaminski y habilitarlo con un pase preciso que terminó en el 3-0. Aunque Finlandia descontó en el 88’ con un zurdazo de Benjamin Kallman, el daño ya estaba hecho y Polonia aseguró tres puntos fundamentales para seguir en la pelea.

Lewandowski, la figura tras conflicto con anterior entrenador de Polonia

El regreso de Lewandowski no pudo ser más simbólico: tras meses fuera de la selección por diferencias con el anterior entrenador, el ariete volvió con la cinta de capitán y con un rol decisivo. Bajo el mando de Jan Urban, Polonia se ilusiona con volver al Mundial, empatada en puntos con Países Bajos y dejando a Finlandia rezagada en la clasificación

