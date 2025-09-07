De Bruyne y Doku protagonizan goleada de Bélgica sobre Kazajistán

Bélgica mostró su poderío ofensivo en el Constant Vanden Stock Stadium para terminar goleando 6‑0 a Kazajistán en una nueva jornada de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026 y así sumar su tercera victoria en el Grupo J.

Kevin De Bruyne l AP

Kevin De Bruyne fue la figura del partido al mandarse par de anotaciones junto a Jérémy Doku quien también celebró doblete en un juego redondo para los dirigidos de Rudi García en casa y ante su afición.

El jugador del Napoli abrió la cuenta con un potente disparo al ángulo a los 42 minutos y cerró su doblete desde asistencia de Alexis Saelemaekers a los 84’ de tiempo corrido. Mientras que Doku lo hizo al 40’ y 60’.

Bélgica l AP

Goleada firmada

La goleada fue completada por goles de Nicolas Raskin, quien convirtió su primera anotación con el seleccionado tricolor, y Thomas Meunier que terminó cerrando la holgada victoria para alcanzar las 10 unidades con mayor diferencia de goles que su más cercano perseguidor.

Clasificación

Con el triunfo Bélgica es segundo, con cuatro partidos disputados, tras registrar tres victorias, un empate y cero derrotas que los sitúan con 10 puntos, dos puntos debajo de Macedonia del Norte que tiene un juego más.

Por su parte, Kazajistán cosechó su cuarta derrota y con 5 juegos jugados apenas tienen tres puntos en el penúltimo lugar solo por encima de Liechtenstein quien es el peor equipo del grupo con cinco derrotas al hilo.



Eliminatorias Europeas l AP