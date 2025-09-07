Nico Williams se lesiona con España ante Turquía y enciende las alarmas

Nico Williams volvió a ser protagonista con la Selección de España, pero esta vez por una razón negativa. El atacante de 23 años tuvo que abandonar el terreno de juego en el primer tiempo del duelo ante Turquía, correspondiente a la fecha 6 de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, tras resentirse de una lesión muscular.

AP

¿Qué le pasó a Nico Williams ante Turquía?

La jugada se dio en el minuto 44, cuando Williams pidió el cambio después de sentir un dolor en la zona del pubis. De inmediato, el cuerpo médico ingresó al campo del Büyükşehir Belediye Stadyumu para atenderlo y confirmar su sustitución. Ferrán Torres ingresó en su lugar, mientras Nico se retiraba cojeando y visiblemente molesto.

Hasta ese momento, el menor de los hermanos Williams había sido uno de los jugadores más desequilibrantes de la Roja, generando peligro en el área rival. Su salida cambió la dinámica ofensiva del equipo dirigido por Luis de la Fuente, que perdió a uno de sus futbolistas más verticales en el ataque.

AP

¿Recaída de Nico Williams?

Lo que más preocupa al entorno de la selección española es que la zona afectada ya había sido un problema para Nico la pasada temporada con el Athletic Club. Esta recaída llega apenas en su cuarto partido oficial del nuevo curso, lo que podría frenar el despegue definitivo del joven extremo.

El cuerpo médico de la Roja realizará estudios en las próximas horas para conocer el alcance exacto de la lesión y determinar si podrá estar disponible en los siguientes compromisos de España. Por ahora, la incertidumbre se apodera de los aficionados y del propio cuerpo técnico, que consideran a Nico Williams como una de las piezas clave rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

AP