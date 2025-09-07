Eslovaquia se impone 1-0 con gol de Rigo y lidera el Grupo A; Luxemburgo sin disparos al arco

Eslovaquia logró una victoria clave en la Fase de Grupos de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, superando 1-0 a Luxemburgo gracias a un tanto de Tomáš Rigo al minuto 45 del segundo tiempo.

Desde los primeros minutos, Eslovaquia impuso su ritmo. Con un 61 % de posesión del balón, dominaron la circulación y las fases ofensivas, aunque con escasa puntería: solo concretaron un disparo al arco, el del gol definitivo. Luxemburgo, en cambio, no logró registrar ni un solo tiro al arco ni pases correctos destacados, dejando en evidencia su falta de fluidez en zona ofensiva.

El tanto decisivo llegó en el cierre del encuentro, cuando el mediocampista Rigo remató con convicción y silenció a la defensa rival. La victoria permite a Eslovaquia ascender al primer lugar del Grupo A, consolidando su candidatura directa al Mundial, mientras que Luxemburgo se mantiene lejos, en la cuarta posición, con urgencia de redimirse en sus próximos compromisos.

Se llevaron la victoria | AP

El dominio en cifras no siempre garantiza contundencia

La estadística es clara: Eslovaquia mantuvo el control del encuentro con un 61 % de posesión, mientras que Luxemburgo apenas ligó unos cuantos pases acertados y no inquietó el arco visitante. En un partido tan desigual numéricamente, el único disparo certero fue el que definió el resultado final, demostrando que en el fútbol, aprovechar las pocas oportunidades puede ser tan determinante como generarlas en cantidad.

Pese a la superioridad territorial, el equipo eslovaco no logró rematar con frecuencia. Esto deja en evidencia una falta de precisión o contundencia ofensiva que podría ser clave en choques más exigentes. Luxemburgo, por su parte, ofreció una actuación apagada, sin generar peligro ni conectar con claridad entre líneas —un dato que debe alarmar a su cuerpo técnico.

Superaron a Luxemburgo | AP

Mirando hacia el futuro: citas cruciales para ambos

Con la moral en alza, Eslovaquia prepara ahora un duelo clave ante Irlanda del Norte, programado para el 10 de octubre a las 15:45 horas, en estadio por confirmar. Una victoria allí ampliaría su ventaja en la tabla y acercaría aún más su clasificación directa al Mundial.

Luxemburgo, por su parte, no tiene mucho margen: afrontará el mismo día y hora un enfrentamiento nada accesible contra Alemania, también sin escenario definido aún. La exigencia es enorme y el margen de error, mínimo. Ambos selecciones tendrán solo unas semanas para reconfigurar sus planteamientos y encarar estos desafíos decisivos.

Buscan regresar al Mundial | AP