Comoras da campanada en Meknès: gana 2-0 a Centroáfrica y acecha a Ghana por la clasificación

En el histórico Stade d’Honneur, Comoras consolidó su candidatura hacia el Mundial 2026 con una victoria contundente de 2-0 sobre la República Centroafricana, en el marco del Grupo I de las Eliminatorias CAF. Los goles llegaron en el primer tiempo: Youssouf M’Changama al minuto 20 y Myziane Maolida al 39, desatando la euforia comorense y dejando claro que no estaban de paso.

El ambiente se encendió ya en los primeros compases, con Comoras presionando y buscando terreno. No tardó en llegar la recompensa: M’Changama, figura del mediocampo y uno de los máximos goleadores históricos de su selección, controló el balón y disparó con precisión para inaugurar el marcador al minuto 20. Dos minutos antes del entretiempo, Maolida—recién nacionalizado comorense y con experiencia en ligas europeas y saudíes—remató en área chica para sellar el 2-0 que sería definitivo.

El segundo tiempo transcurrió con mayor equilibrio, aunque sin cambios en el marcador. La República Centroafricana buscó acortar distancias con mayor vehemencia, pero la defensa comorense resistió con orden y seguridad, mientras el portero y el bloque defensivo mantuvieron su arco en cero.

Con este triunfo, Comoras se instala en el segundo lugar del Grupo I con 15 puntos, escoltando a Ghana, que encabeza la zona con 16 unidades. En espera están los duelos entre Madagascar vs Chad y Ghana vs Malí, encuentros que definirán el panorama final de la clasificación africana.

Implicaciones del triunfo de Comoras

El resultado no solo es un paso más en la lucha por clasificar al Mundial, sino una demostración de madurez futbolística para una selección comorense que ha crecido notablemente en la última década. El capitán M’Changama, con su liderazgo en el campo y su capacidad para aparecer en momentos decisivos, reafirma por qué es uno de los referentes del equipo y el segundo máximo goleador histórico de la selección. Por su parte, Maolida, con experiencia en clubes europeos y una potente proyección ofensiva, aporta una dimensión extra que ya está marcando diferencias en las rondas decisivas.

Ahora, Comoras se encuentra en una posición de ventaja estratégica: si Ghana no cede puntos en sus siguientes compromisos, el equipo dirigido por Stefano Cusin podría asegurar su primer boleto a una Copa del Mundo. La Eliminatoria CAF, siempre impredecible, sigue ofreciendo emociones y oportunidades para equipos en ascenso como los comorenses.

