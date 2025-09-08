Lamine Yamal reacciona a su emotiva entrevista con tan solo 12 años

Lamine Yamal tuvo un emotivo reencuentro con el locutor español José Ramón de la Morena, personaje que lo entrevistó cuando el ahora jugador del FC Barcelona contaba con solo 12 años desatando su reacción.

El juvenil resaltó con una palabra mientras se revivía el momento diciendo: “Mentiroso”, tras lo que había dicho en ese momento.

“Hola, Lamine, buenas noches ‘Buenas noches’ ¿Cuántos años tienes lamine? ‘Doce’. ¿Qué estudias? ‘La ESO’ y de notas, ¿qué tal? ‘Muy bien’”, momento en que el ahora jugador del Barcelona interrumpa y sentencia “Mentiroso”.

Continuó con su respuesta afirmando: “Si era primero de la ESO, sí. Primero de la ESO, bien pero porque era muy fácil.

Sobre debut en el Barça

Lamine Yamal a su corta edad ya se veía debutando con el FC Barcelona y así lo sentenció durante la entrevista con el español: “Es que es muy difícil, pero espero que en tres años”, y resaltó que le gustaría vestir la ‘10’ aunque en primera instancia recalcó que el número que fuera.

¿Cómo fue su entrevista con 12 años?

Lamine Yamal fue entrevistado por José Ramón de la Morena cuando tenía 12 años mientras participaba en el torneo LaLiga Promises en Villarreal, misma que fue publicada a mediados de este año en el podcast “Resonancia de Corazón”.

