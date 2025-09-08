Gattuso pierde la calma y se encara con jugador de Israel tras la victoria de Italia

En uno de los duelos más vibrantes de la Fecha FIFA, Italia superó por marcador de 5-4 a Israel y mantuvo vivas sus aspiraciones de clasificar a la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, la euforia por la victoria quedó opacada por un altercado que protagonizó el seleccionador italiano, Gennaro Gattuso, al término del encuentro.

Tras el silbatazo final, varios futbolistas de Israel reclamaron airadamente a la escuadra italiana. En medio de los empujones e insultos, Gattuso intentó intervenir para calmar la situación, pero terminó perdiendo los estribos y encaró a un jugador rival.

“Baja esa mano, cállate y lárgate de aquí”, gritó el estratega azzurro en un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El exmediocampista, conocido por su carácter fuerte durante su época como jugador, no es ajeno a este tipo de incidentes desde que inició su carrera en los banquillos. Su estilo frontal y temperamental lo ha convertido en una figura polémica tanto dentro como fuera del campo.

Con este triunfo, Italia se mantiene en la pelea por el boleto mundialista, pero la discusión entre Gattuso y el jugador israelí ha dejado un sabor agridulce en la jornada, alimentando el debate sobre el carácter del entrenador y sus reacciones bajo presión.