Exseleccionado ecuatoriano quiere a José Mourinho como entrenador del país sudamericano

El exseleccionado ecuatoriano Jefferson Montero encendió la polémica con una declaración que rápidamente se volvió viral en medios deportivos y redes sociales. El extremo, recordado por su paso en la Selección y en clubes internacionales, sugirió que la Federación Ecuatoriana de Futbol debería cambiar al actual entrenador y hacer una oferta a José Mourinho para dirigir a Ecuador en el próximo Mundial.

“Hagamos una posible oferta a Mourinho”

Durante una entrevista en Studio Futbol, Montero fue contundente al analizar la actualidad de la Tricolor tras los tropiezos en las Eliminatorias. Según él, la clave está en un cambio inmediato en la dirección técnica:

“Aquí lo que hay que hacer es simple, cambiar el entrenador porque se viene a jugar un Mundial. Hagamos una posible oferta para Mourinho y que pueda dirigirnos en el Mundial y yo creo que a los chicos les va a encantar la idea”, comentó Montero.

Críticas a Sebastián Beccacece

Las declaraciones de Montero tienen un claro destinatario: Sebastián Beccacece, actual DT de Ecuador, quien ha recibido críticas por el estilo de juego y las convocatorias.

La tensión refleja el debate que se vive en Ecuador sobre si se debe continuar con el actual proceso o buscar un cambio radical pensando en el Mundial.