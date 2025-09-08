Victoria valiosa en Kampala: Uganda vence a Somalia y mantiene el pulso en las Eliminatorias

El Mandela National Stadium de Namboole se pintó con los colores del futbol vibrante. Ante una afición entregada, Uganda selló un triunfo importante: superaron por 2-0 a Somalia, reafirmando su paso firme en las Eliminatorias Africanas rumbo al Mundial 2026. Fue una noche donde el estadio no solo fue escenario de goles, sino testigo de disciplina, control y momentos clave que marcaron el camino.

La apertura del marcador llegó desde la pena máxima, apenas en el minuto 5. Allan Okello, con temple y mirada fija, colocó el balón con precisión al lado opuesto del portero Mohammud Jama, tras una falta clara que el árbitro costamarfileño Ibrahim Traore Kalilou señaló sin dudar. El griterío estalló en las tribunas, mediante cánticos y liberaciones colectivas de emoción, mientras los Cranes se afirmaban como un equipo con meta clara.

Antes de concluir el primer tiempo, el marcador se amplió gracias a Jude Ssemugabi, quien aprovechó un rebote de ataque tras una jugada nacida en los pies de Abdul Azizi Kayondo. Un centro desde la izquierda encontró a Steven Desse Mukwala, cuyo cabezazo potente fue contenido parcialmente por el guardameta, dejando el balón suelto para que Ssemugabi lo empujara al fondo de la red. El 2-0 reflejaba más que ventaja: era la consolidación de una superioridad clara en cancha.

Uganda | @KarungiLei9054

Más allá del marcador: dominio y control en todas las líneas

El resultado fue elocuente, pero la historia del partido va más allá. Uganda no solo anotó dos veces; dominó el ritmo. Desde el medio campo, los Cranes controlaron la posesión, hilvanando juego con criterio y ritmo. Las transiciones, tanto ofensivas como defensivas, estuvieron bien afinadas, mientras que el tándem defensivo satisfactorio ofreció seguridad atrás.

El trabajo del exinternacional Denis Onyango, regresado desde la retirada para aportar experiencia bajo los tres palos, fue fundamental. Su liderazgo y posicionamiento generaron calma en momentos de presión. Lo mismo ocurrió con la solidez defensiva, destacando la actuación del joven lateral Allan Okello sustentando el juego y reinterpretando su rol ofensivo.

Uganda | @UsherKomugisha

Perspectiva en el Grupo G

Con esta victoria, Uganda suma ahora 15 puntos, empatando con Mozambique —que ese mismo día venció a Botswana y también llegó a 15 puntos— e intensificando la lucha por el segundo lugar de acceso directo en el Grupo G. Aunque Argelia lidera con autoridad (19 puntos), el tercero podría asegurar su lugar vía repechaje continental, siempre dependiendo del desempeño global.

Este triunfo en casa inyecta moral al conjunto nacional y refuerza el Namboole como una fortaleza. La campaña todavía no ha llegado a su curva final, pero este resultado refuerza la ambición de llegar al Mundial.

Uganda | @abubakar_kinene