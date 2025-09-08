Kasper Hjulmand es el nuevo entrenador del Bayer Leverkusen tras la destitución de Erik ten Hag

El Bayer Leverkusen anunció oficialmente este lunes la contratación del entrenador danés Kasper Hjulmand, quien hasta 2024 fue seleccionador nacional de Dinamarca. El técnico de 53 años firmó un contrato con el club de la Bundesliga hasta el 30 de junio de 2027, luego de la destitución del neerlandés Erik ten Hag, que apenas duró tres meses en el banquillo alemán.

La salida de Ten Hag se hizo oficial la semana pasada tras un arranque muy negativo. En los dos partidos de Bundesliga que dirigió, el Leverkusen apenas sumó un punto, con un empate y una derrota, encajando cinco goles en contra y marcando cuatro. Actualmente, el equipo se encuentra en la 12ª posición de la tabla, muy lejos de las expectativas generadas tras la salida de Xabi Alonso rumbo al Real Madrid.

El regreso de Hjulmand a la Bundesliga

Kasper Hjulmand vuelve a probar suerte en el futbol alemán, después de haber dirigido al Mainz 05 en la temporada 2014-2015, donde finalizó en la undécima posición. Su experiencia más destacada fue como seleccionador de Dinamarca (2020-2024), cargo al que renunció tras la eliminación de su país en los octavos de final de la Eurocopa 2024 frente a Inglaterra en la prórroga.

"Es un honor que hayan confiado en mí para un equipo así. Después de los grandes éxitos del pasado, ahora puedo dar forma al futuro del Bayer Leverkusen con jugadores consolidados y jóvenes prometedores", declaró Hjulmand en el comunicado oficial del club.

Respaldo de la directiva

Por su parte, Fernando Carro, director general del Bayer Leverkusen, aseguró que el danés es el técnico ideal para este nuevo ciclo, "Un equipo recién formado y con potencial de desarrollo como el nuestro necesita directrices claras y se beneficiará del estilo transparente, comunicativo y empático de Kasper Hjulmand".

