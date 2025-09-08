¿Cuántos goles necesita Kylian Mbappé para ser el máximo goleador de Francia?

Kylian Mbappé es la gran figura de Francia desde hace unos años, por lo que su paso dentro de la Selección es impresionante. El futbolista del Real Madrid anotó en el último partido del conjunto galo en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo, tanto que significó el empate en la lista de goleadores históricos con Thierry Henry.

'Donatello' logró su gol número 51 en 86 partidos con Les Blues, al igual que un gran número de asistencias con 35. Con dicho tanto, el extremo se convirtió en el segundo máximo anotador en la historia de la Selección, por lo que ahora es cuestión de tiempo para que logre romper el récord.

Mbappé | AP

¿Cuántos goles necesita Mbappé para ser el máximo goleador de Francia?

El actual máximo goleador de la Selección Francesa es Oliver Giroud, con 57 goles en 137 partidos. Aunque solo es cuestión de tiempo para que Kylian Mbappé rompa el récord, aún necesita de siete anotaciones más para superar al actual jugador del Lyon.

Los próximos partidos de Francia

Dentro de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo, Francia aún tiene cinco compromisos y uno más dentro de esta Fecha FIFA. Les Blues recibirán a Islandia en busca de su boleto rumbo al Mundial de 2026.

Mbappé | AP