Real Madrid manda mensaje a Carlos Alcaraz tras ganar el US Open

Este domingo, en la cancha del Ashe Stadium, Carlos Alcaraz venció en cuatro sets al número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, para conseguir un nuevo Gran Slam, el US Open, siendo su sexto trofeo grande en el circuito del ATP.

Después de su victoria, el Real Madrid le envió un emotivo mensaje a Alcaraz mediante sus redes sociales, felicitándolo por su trofeo y por haber subido al primer lugar en el ranking del ATP.

Querido @carlosalcaraz, enhorabuena por tu segundo @usopen, tu sexto Grand Slam, y por el merecido número 1 del tenis mundial. Los madridistas siempre estamos a tu lado y nos sentimos muy orgullosos de ti. ¡Felicidades, campeón! pic.twitter.com/TiJZAuowXi — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 7, 2025

Con este trofeo, Carlos Alcaraz ya superó lo hecho por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, a su edad, en los Grand Slams, quienes sumaban siete trofeos, entre los tres, a sus 22 años, mientras que Alcaraz ya tiene seis Grand Slams.

Alcaraz celebra su sexto campeonato de Grand Slam | AP