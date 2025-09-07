Fans quedan atrapados en colas previo a final del US Open por seguridad extra con Trump presente

Los aficionados que soportaron una larga espera para ingresar a la final del Abierto de Estados Unidos abuchearon y corearon ”¡Déjennos entrar! ¡Déjennos entrar!” cuando el partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner comenzó el domingo tras un retraso.

Con medidas de seguridad adicionales implementadas porque el presidente Donald Trump estaba viendo el partido desde una suite dentro del estadio Arthur Ashe, la Asociación de Tenis de Estados Unidos retrasó el inicio del partido media hora con respecto a su hora original de las 2 de la tarde de Nueva York.

Pero miles de aficionados aún estaban lejos de la entrada al recinto cuando finalmente comenzó el juego.

Donald Trump

Algunos dijeron que nunca se les informó que habría una larga espera para entrar después de llegar al Centro Nacional de Tenis Billie Jean King. Una vez que pasaron por seguridad para ingresar al recinto, como de costumbre, hubo otra parada para ser revisados frente a los escalones del Ashe.

“Reconocemos que la seguridad reforzada por la visita del presidente al US Open pudo haber contribuido a los retrasos para los asistentes. Agradecemos sinceramente a cada aficionado por su paciencia y comprensión”, dijo el Servicio Secreto en un comunicado. “Proteger al Presidente requirió un esfuerzo integral, y estamos agradecidos con la comunidad de tenis de Estados Unidos y nuestros socios de seguridad pública de Nueva York por su colaboración y apoyo esenciales”.

Un cartel en la pantalla de video sobre la entrada al Ashe informaba a los aficionados que el partido se retrasaba a las 2:30 debido a las “medidas de seguridad implementadas”, pero algunos dijeron que esa fue la primera vez que se enteraron.

“En un avión, cuando tienes un retraso, recibes notificaciones”, dijo Diana Díaz, quien viajó desde Florida con su prometido Derrick Cutler y asistió a la final femenina el sábado, cuando no hubo espera frente al Ashe.

Donald Trump

Comieron helado mientras estaban en la fila para pasar el tiempo mientras los aficionados preguntaban qué estaba causando tal retraso.

“Esto no es un retraso. Esto es otra cosa”, dijo Díaz.

El portavoz de la USTA, Brendan McIntyre, indicó que se enviaron correos electrónicos a los dueños de boletos el viernes, sábado y domingo, y se envió un mensaje a la aplicación del US Open a las 9 de la mañana del domingo.

Pero muchos aficionados no estaban al tanto, con miles aún atrapados en una fila que se extendía hasta las canchas de práctica cerca de la entrada cuando el partido estaba por comenzar. Mientras se mostraba una imagen de las multitudes durante la cobertura de la cadena ABC, el locutor Chris Fowler señaló que parecía que los aficionados “no fueron adecuadamente informados para estar preparados para esto".

US Open | AP

El partido se mostró en una de las pantallas grandes sobre la entrada para que los aficionados pudieran verlo mientras esperaban, mientras que otra mostraba algunas de las estadísticas del partido.

Trump es el primer presidente en funciones que asiste al torneo en Flushing Meadows desde Bill Clinton en 2000.

El mandatario acudió al torneo el domingo como invitado de Rolex, a pesar de haber impuesto fuertes aranceles al país de origen del fabricante de relojes suizo.

Además, los organizadores buscarán evitar interrupciones fuera de la cancha, como que los miembros de la audiencia lo abucheen y que no se podrán escuchar en la transmisión por televisión.