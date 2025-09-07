¡6 veces campeón! Carlos Alcaraz derrota a Sinner y se corona en US Open

Seis veces campeón de Grand Slam. Carlos Alcaraz dio un golpe de autoridad y demostró que en duelos directos, sigue siendo mejor que Jannik Sinner. El español ganó en cuatro sets para levantar el título de US Open por segunda ocasión en su carrera.

AP

Con parciales de 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, el murciano volvió a ser campeón en el abierto de Estados Unidos, ganando dos de los cuatro Grand Slam del año, y venciendo al italiano de nueva cuenta.

¿Cómo ganó el partido Alcaraz sobre Sinner?

Carlos fue el primero en pegar, tan solo en el primer game logró romper el saque del italiano sacando una pequeña ventaja, algo que no se había visto mucho en este torneo. Poco después, respondió con su segundo break point para tomar ventaja de tres juegos. El español se llevó el primer set con un contundente 6-2, gracias a un excelente nivel en su saque.

Ya para el segundo set, Sinner vino de menos a más, rescatando puntos de quiebre y poniendo en problemas al español y para el cuarto juego logró tomar ventaja de 4-1. Alcaraz también bajó su nivel tanto en el saque como en errores no forzados ayudando a que Sinner se pudiera llevar el parcial 6-3, siendo este el primer set que el español pierde en todo el torneo, rompiendo una racha de 22 sets consecutivos ganados.

AP

El tercer y cuarto set fueron muy similares al primero, con Carlos sacando bien y Sinner cometiendo errores pocas veces vistos. En el tercero el español rompió el saque de su rival en un par de ocasiones y tomar ventaja de 5-0. Al final, el ibérico ganó 6-1 siendo esta la primera vez que Sinner pierde un set desde el másters 1000 de Roma ante Carlos Alcaraz. Lleva 78 sets consecutivos sin caer por tanta diferencia.

Para el cuarto set, Alcaraz volvió a tomar la delantera, sin embargo, fueron los errores del italiano los que hicieron la diferencia. Con dos errores no forzados incluyendo una doble falta terminó cediendo su saque con lo que Carlitos tomó ventaja de 4-2, diferencia que ya no dejó ir y se consagró campeón con un 6-4.

Codo a codo con los Históricos

Carlos Alcaraz sigue haciendo historia. Con 6 títulos de Grand Slam, Alcaraz ya igualó a históricos como Boris Becker y Stefan Edberg. Además, se pone a sólo uno de John McEnroe, Richard Sears entre otros.

AP

En cuanto a duelos directos con el italiano, este fue el 15to juego entre ambos tenistas, en el cual Alcaraz sigue con ventaja de 10-5. En finales de Gran Slam se ponen 2-1 y ya se instalan entre las mejores rivalidades de la historia del tenis.

Cabe destacar que, el US Open no ve un bicampeón en la rama varonil desde 2008, cuando Roger Federer ganó cinco títulos consecutivos. Desde entonces ningún tenista ha podido defender su título.