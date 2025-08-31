Renata Zarazúa y Giuliana Olmos se despiden el US Open

Terminó el sueño mexicano en el US Open. Renata Zarazúa y Giuliana Olmos se despidieron el mismo día del torneo estadounidense al caer en dobles en la segunda ronda del torneo. Las dos tenistas mexicanas quedaron fuera oficialmente del torneo.

Zarazúa llegó a los dobles con la esperanza de dejar atrás la dura derrota en segunda ronda ante Diane Parry en individuales. La mexicana no pudo avanzar a tercera ronda a pesar de haber eliminado a la sexta preclasificada Madison Keys días antes. Ahora también quedó fuera también en dobles.

Quedó eliminada en ambas ramas | AP

Se despiden del torneo

Tras su caída ante Parry, Zarazúa volteó la vista a los dobles. La mexicana jugó junto con la japonesa Miyu Kato. En primera ronda lograron avanza dejando en el camino a la dupla conformada por Anastasia Pavlyuchenkova y Rebeka Masarova, ilusionando a sus aficionados. Sin embargo, ahora terminaron cayendo en sets corridos ante Wu Fang-Hsien y Fanny Stollár.

Este mismo domingo, la otra mexicana en el torneo también se despidió. Giuliana Olmos tampoco pudo avanzara a tercera ronda pues ella y su pareja Anna Siskova también cayeron en sets corridos ante la neerlandesa Demi Schuurs y la estadounidense Asia Muhammad.

No pudieron avanzar | AP

Toca esperar

Ahora, las mexicanas deberán esperar al menos cuatro meses antes de poder competir en un Grand Slam en el Abierto de Australia. De momento buscarán obtener boletos para competir en torneos de alta calidad como el Masters 1000 de China, y otros torneos por el el continente asiático.

Quedan varios torneos del año | AP

