¡Se va una favorita! Naomi Osaka sorprende y elimina a Coco Gauff

Naomi Osaka e Iga Swiatek avanzaron a los Cuartos de Final del Abierto de Estados Unidos, mostrando por qué en algún momento fueron las tenistas mejor clasificadas del mundo.

Osaka dominó a Coco Gauff 6-3, 6-2 en su esperado enfrentamiento del lunes en el estadio Arthur Ashe. Swiatek se recuperó de un 3-1 en contra en el primer set para vencer 6-3, 6-1 a Ekaterina Alexandrova.

Coco Gauff quedó eliminada de la competencia | AP

"Al principio, sentí que ella estaba jugando muy rápido", afirmó Swiatek, quien busca su segundo título del Abierto de Estados Unidos y el séptimo en un Grand Slam. "Quería encontrar mi ritmo, pero más tarde realmente sentí que estaba en mi burbuja y en mi zona".

Osaka está de regreso en Cuartos de Final

Osaka, que alcanzó los Cuartos de Final de un major por primera vez desde 2021, enfrentará a Karolina Muchova (11) de la República Checa por un lugar en las Semifinales. Swiatek enfrentará a la estadounidense Amanda Anisimova, que se impuso contra la brasileña Beatriz Haddad Maia.

Swiatek se metió entre las ocho mejores del torneo | AP

"Las chicas juegan tarde, así que no tiene sentido ahora pensar demasiado en contra quién voy a jugar", dijo Swiatek. "Solo voy a ver quién gana, y eso es todo. Me prepararé".

¿Cómo quedaron los Cuartos de Final del US Open?

La ronda comenzará este martes a las 9:30 horas (tiempo del centro de México) con el partido de Jessica Pegula contra Barbora Krejčíková. Más tarde, Aryna Sabalenka se enfrentará a Markéta Vondroušová y hasta el miércoles serán los juegos de Swiatek ante Anisimova, y de Osaka contra Muchova.

Osaka regresó a Cuartos de Final de un Grand Slam | AP