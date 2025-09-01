Indeporte apoyará a atleta que cayó en un bache durante Maratón de la CDMX

Luego de que un bache —o “un registro mal tapado”, como lo llamó Clara Brugada, jefa de Gobierno— le arrebatara una posible victoria a Francisco Sanclemente en el Maratón de la Ciudad de México 2025 y dañara su silla de ruedas, el atleta aseguró que el ya lo contactó y le brindará apoyo para reparar su equipo.

Este domingo, la XLII Maratón de la Ciudad de México quedó marcada por el lamentable accidente que sufrió el colombiano, tres veces ganador de esta prueba y medallista paralímpico, cuando lideraba la competencia.

Sufrió un accidente | CAPTURA

En exclusiva con RÉCORD, Sanclemente mostró los daños en su silla, que a simple vista parecían apenas raspones. Sin embargo, al desarmarla descubrió una fisura en la estructura.

Este lunes 1 de septiembre, el atleta confirmó que el INDEPORTE se comunicó con él y le aseguró que lo apoyará para solucionar los daños sufridos en su silla de competencia.

Ayudarán al colombiano | X

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: "Un bordecito". Clara Brugada se justifica tras accidente en el Maratón de la CDMX