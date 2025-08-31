¡Lamentable! Bache arruina la carrera a competidores en silla de ruedas en la Maratón de la Ciudad de México

La LXII Maratón de la Ciudad de México vivió un momento desafortunado cuando un bache en la ruta provocó la caída de dos de los corredores líderes en silla de ruedas. El colombiano Francisco Sanclemente, quien encabezaba la competencia, perdió el control de su vehículo al pasar sobre un hoyo en el kilómetro 20, lo que lo llevó al suelo.}

Detrás de él venía el mexicano Gonzalo Valdovinos, que no logró esquivarlo y terminó impactándose contra el sudamericano y pese a la atención de los servicios médicos, este lamentable accidente tuvo consecuencias para uno de los competidores.

El accidente obligó a Sanclemente a abandonar la prueba debido al fuerte golpe, mientras que Valdovinos logró reincorporarse y, pese a perder posiciones, se mantuvo en carrera hasta alcanzar el tercer lugar.}

El hecho contrasta con las declaraciones de Javier Peralta, director del Instituto del Deporte de la CDMX, quien había asegurado que la ruta estaba en óptimas condiciones para evitar percances. Sin embargo, el incidente dejó en evidencia lo contrario y empañó una edición que inició en Ciudad Universitaria y concluyó en el Zócalo capitalino.

