Pato O’Ward consigue la pole position en el IndyCar Nashville 2025

El piloto mexicano de McLaren, Pato O’Ward, saldrá desde la pole position en la última carrera de la temporada de la

IndyCar, la cual se correrá en el óvalo de Nashville.

El mexicano, que ya aseguró ser subcampeón del mundo en la categoría, fue el único piloto en rebasar la barrera de las 201 mph, suficiente para vencer David Malukas, que largará en Nashville desde la segunda posición.

En tercer lugar largará Christian Lundgaard mientras que Alex Palou (campeón de la IndyCar) y Scott Dixon llevaron a los monoplazas de Chip Ganassi a la cuarta y quinta posición. Josef Newgarden, Nolan Siegel, Scott McLaughlin, Callum Ilott y Kyffin Simpson completan los diez primeros lugares.

Esta es la segunda pole position para Pato O’Ward en la temporada (la séptima de su carrera) y buscará su tercer victoria en la temporada 2025.

