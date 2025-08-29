Dana White, CEO de la UFC y gran amigo del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, anunció en redes sociales lo cerca que están las artes marciales mixtas de ser parte del aniversario 250 del país de las barras y las estrellas.

‘Lo lograron’

Durante un video, White comentó que La Casa Blanca y la UFC, ‘lo lograron’, aunque el CEO se limitó a dar más detalles sobre lo que podría ser uno de los momentos más icónicos del deporte, pero sí aseguro que en el transcurso de los días, publicará más detalles al respecto.

“Fue un gran día, estoy a punto de despegar aquí desde Washington D.C.”, declaró Danna White en un video publicado en sus redes sociales.

“La pelea en la Casa Blanca está confirmada. Tendré más detalles sobre eso en las próximas semanas. Lo conseguimos hoy”, concluyó el CEO de la UFC.

Además de Danna, el presidente Donald Trump, quien además es un fan del deporte de lucha, también dio la notificación de que hay una gran posibilidad de que el evento se realice en los jardines de rosaleda, en los alrededores del recinto, asegurando que sería parte de los festejos del 250 Aniversario del país.

Levantan la mano

Ante la noticia de una posibilidad real de que se lleve a cabo el evento en el 2026, varios peleadores han levantado la mano para ser parte de la historia, destacando a veteranos como Connor McGregor y el peleador ya retirado, Jon Jones.

McGregor y Trump en la Casa Blanca | @TheNotoriousMMA

