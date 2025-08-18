Jawy Méndez volverá a meterse a la jaula para enfrentar a John Padrón

El espectáculo de COMBATE GLOBAL regresará el próximo jueves 18 de septiembre con una cartelera de cinco peleas bajo el formato “México vs. EUA”, transmitida en vivo y de manera gratuita a nivel mundial a través de YouTube desde los Estudios Azteca en la Ciudad de México.

La velada marcará el regreso de la estrella mexicana de reality show y peleador de artes marciales mixtas, Jawy Méndez (1-1), quien enfrentará al estadounidense John “The Hitman” Padrón (2-1-1) en un combate pactado en 175 libras.

Méndez, popular por su participación en nueve temporadas de Acapulco Shore, Hotel VIP y su faceta como cantante de reguetón, ha sorprendido al dar el salto al exigente mundo del MMA profesional en 2023. Tras un debut complicado en el que fue derrotado por el colombiano Johan Rodríguez, el mexicano logró su primera victoria el pasado abril, al imponerse por TKO al estadounidense Rafael Monterola en Miami.

El CEO de COMBATE GLOBAL, Campbell McLaren, aseguró que Méndez busca dejar atrás la etiqueta con la que lo han comparado: “Jawy está cansado de que lo llamen ‘El Jake Paul Mexicano’ y me ha prometido que superará a ese peleador fabricado”.

Para este nuevo reto, Méndez volvió a preparar su campamento en MMA Masters de Miami, bajo la tutela de los entrenadores Cesar Carneiro y Daniel Valverde, con la experiencia en su esquina de Danny “The Colombian Warrior” Chávez.

Por su parte, Padrón llega con un sólido recorrido en el deporte. Originario de Nueva York y actualmente entrenando en Orlando con figuras como Lyoto Machida y Mike Perry, el estadounidense es veterano de la Underground Combat League y cuenta con más de 10 combates de jiu-jitsu brasileño en su historial.

