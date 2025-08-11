UFC rompe con ESPN: transmitirá todas sus peleas en Paramount+ sin pago por evento

La UFC anunció un cambio histórico en su modelo de transmisión para el siguiente año. Tras finalizar su contrato con ESPN, la compañía liderada por Dana White firmó un millonario acuerdo con Paramount+ y CBS que transformará la forma en que los fanáticos ven el deporte.

Adiós al pago por evento

La UFC dejará atrás el tradicional modelo de pago por evento (PPV). A partir de la próxima temporada, todo el contenido estará disponible en la plataforma Paramount+ para los suscriptores en Estados Unidos, sin costos adicionales por cada pelea.

Nuevo acuerdo | AP|

Un contrato multimillonario

El acuerdo entre la UFC y Paramount+ tendrá una duración de siete años y está valorado en 7.7 millones de dólares. White calificó la alianza como un paso "increíble para los fanáticos y para nuestros atletas".

"Por primera vez, los fanáticos en Estados Unidos tendrán acceso a todo el contenido de la UFC sin un modelo de Pago por Evento, lo que lo hace más asequible y accesible para ver las mejores peleas en una plataforma masiva", declaró el CEO.

Nuevo acuerdo | AP|

Impacto para los fanáticos

Este cambio beneficiará a los seguidores al brindarles acceso ilimitado a todos los eventos y contenido exclusivo. Además, el respaldo de CBS garantiza una cobertura más amplia y una mayor calidad de transmisión.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PFL APUESTA POR LATINOAMÉRICA: JAIME POLLACK LIDERARÁ LA EXPANSIÓN REGIONAL DE LA LIGA DE MMA