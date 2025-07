¡Salvaje! Mohammad Yahya sufre una brutal lesión en el ojo en UFC Fight Night

Una de las imágenes más escalofriantes del año en el mundo de las Artes Marciales Mixtas se vivió en los Emiratos Árabes Unidos, cuando Mohammad Yahya sufrió una grave lesión ocular durante su pelea contra Steven Nguyen en UFC. En solo dos rounds, el rostro del peleador local quedó tan dañado que los médicos no tuvieron más opción que detener la pelea.

Breaking records at #UFCAbuDhabi! 👏 @Steven_Win sets the record for most knockdowns in a single UFC fight!@VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi pic.twitter.com/gKgQBZz1U9

— UFC Canada (@UFC_CA) July 26, 2025