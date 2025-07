Edgar Chairez se perderá la Noche de UFC por lesión en el pie

Édgar Chairez sufre lesión y queda fuera de Noche UFC. El máximo representante del americanismo en las artes marciales mixtas no podrá estar presente en la gran fiesta que UFC organiza para los mexicanos. Édgar Cháirez se mediría ante Alessandro Costa, pero una fractura lo dejará fuera de acción al menos por un mes.

El “Cachanilla”, con récord de 12-6 y uno de los peleadores favoritos de la afición tricolor, compartió la noticia a través de sus redes sociales, “No voy a estar peleando en Noche UFC. Desafortunadamente me es imposible competir ya que me quebré el pie”, escribió.

No se podrá llevar a cabo la pelea | X

Han pasado diez días desde que el ‘Puro Chicali’ sufrió la lesión. Aunque intentó continuar con su preparación, confesó que ni siquiera puede caminar.

“Tengo que estar fuera alrededor de un mes, sin apoyar el pie, y ya después empezar a entrenar. Pero como ya estoy en ritmo, voy a seguir con la dieta”, explicó. Según reveló, podría regresar al octágono más importante del mundo en octubre, ya sea frente al brasileño o contra otro rival.

Sufrió una lesión en el pie | X

El oriundo de Mexicali no está dispuesto a regalar ninguna ventaja, pues ya lo hizo en dos ocasiones y le costó un par de derrotas. Ahora que está encaminado a entrar al ranking de peso mosca, lo tiene claro:

“Tengo que recuperarme porque no le voy a dar ventaja a nadie. Yo quiero ser campeón y ya vamos escalando. Ahorita estoy en el mejor punto de mi carrera. Desafortunadamente las lesiones no me han dejado, pero a darle”, concluyó.

Prometió recuperarse | X

