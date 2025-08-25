Combate Global regresa a México con “México vs Argentina”, ¿Cómo y dónde ver?

Combate Global vuelve a tierras aztecas este jueves con una cartelera de cinco combates que promete sacar chispas bajo el título “México vs Argentina”, un duelo cargado de rivalidad deportiva entre dos naciones que viven el deporte con pasión.

En una de las peleas estelares, la mexicana Nicole Geraldo (6-1) se enfrentará a la argentina Camila Reynoso (6-1), prospecto sudamericano que llega con cuatro de sus seis victorias por la vía de la finalización, lo que la convierte en una rival peligrosa. El combate está pactado en un peso intermedio de 120 libras.

Representará a México | ESPECIAL

Para Nicole, será su debut de este 2025 tras sufrir dos cancelaciones previas, lo que la ha llevado a entrenar con intensidad desde abril. “Toda esa energía acumulada se va a ver reflejada en esta pelea”, aseguró la capitalina, quien también destacó que enfrentar a una oponente de nivel la motiva aún más.

El regreso de Combate Global marca también una gran oportunidad para los peleadores mexicanos que no habían podido mostrarse en Estados Unidos por temas de visa. “ En México sobra talento, solo falta exposición. Ahora tendrán la oportunidad de mostrarse sin salir del país”, apuntó Geraldo.

Destacan la rivalidad de México vs Argentina | ESPECIAL

La capital mexicana vibrará con una cartelera que, más allá de lo deportivo, estará acompañada de la rivalidad histórica entre mexicanos y argentinos, algo que la propia peleadora reconoció: “Se siente como con esa energía del futbol, porque son muy apasionados como los mexicanos. Se siente la competencia en redes sociales y creo que va a ser una transmisión muy seguida por este pique que hay entre Argentina y México".

Con hambre de victoria y con la mira puesta en consolidarse en su división, Nicole buscará un triunfo que la acerque a una eventual oportunidad por el cinturón de las 115 libras, categoría en la que asegura sentirse más fuerte.

Habrá cinco peleas destacadas | ESPECIAL

¿Cómo y dónde ver Combate Global: México vs. Argentina?

El esperado regreso de Combate Global a México se podrá seguir de manera gratuita a través de su canal oficial de YouTube este jueves 28 de agosto de 2025.

La cartelera arrancará a las 20:00 horas (CDMX) y a las 23:00 horas (Argentina) con un programa de cinco combates que promete emociones fuertes y un ambiente cargado de rivalidad deportiva entre ambas naciones.

Cartelera completa Combate Global: México vs Argentina.

EVENTO ESTELAR – PESO PLUMA:

Esteban Sedano (7-1) vs. Ignacio “El Fino” Famozo (6-2)

Esteban Sedano (7-1) vs. Ignacio “El Fino” Famozo (6-2) PELEA DESTACADA – PESO INTERMEDIO (120 LBS):

Nicole Geraldo (6-1) vs. Camila Reynoso (6-1)

Nicole Geraldo (6-1) vs. Camila Reynoso (6-1) PESO GALLO:

Brandon “El Prendido” González (5-2) vs. Pablo Ramos (4-1)

Brandon “El Prendido” González (5-2) vs. Pablo Ramos (4-1) PESO PAJA FEMENINO:

Karla “La Duraznito” Torres (5-1) vs. Lucia “Mala Onda” Apdelgarim (4-4)

Karla “La Duraznito” Torres (5-1) vs. Lucia “Mala Onda” Apdelgarim (4-4) PESO LIGERO:

Cruz García (3-0) vs. Franco Ríos (3-0)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PFL apuesta por Latinoamérica: Jaime Pollack liderará la expansión regional de la liga de MMA