Medio Maratón de la CDMX estrenará recorrido en 2026

El Medio Maratón de la Ciudad de México vivirá un cambio para su edición XIX. Así lo reveló Javier Peralta, director del Instituto del Deporte capitalino, quien confirmó que el recorrido tendrá una nueva ruta en 2026, con el objetivo de dar a conocer más de esta gran ciudad.

“Es un hecho es que tendremos nueva ruta para el medio maratón, con el objeto de que todos tengan una mejor experiencia, de que se vislumbre la ciudad, de gozarla y vivirla”, aseguró Peralta.

Cambiarán el recorrido | X @21KCDMX

El funcionario explicó que, aunque todavía no se han definido los detalles técnicos del trazo, el cambio está confirmado. “Hace falta revisar la parte técnica porque detrás de nosotros hay un gran equipo. Quiero agradecer a todas las áreas del gobierno de la ciudad: tránsito, obras, el C5, todos participan para que esto sea posible. Nosotros damos la cara, pero es un trabajo en conjunto”, señaló.

Por ahora, la modificación se plantea únicamente para el Medio Maratón, dado que implica una logística compleja en temas de desfogue, espacios amplios y seguridad. Sin embargo, el director del Indeporte no descartó que en un futuro pueda considerarse también un ajuste para el Maratón de la Ciudad de México.

Confirmarán los cambios el próximo año | X @21KCDMX

Además, Peralta adelantó que se analiza un posible aumento en el número de corredores inscritos, aunque la prioridad será garantizar que cada participante tenga un recorrido fluido y sin saturación.

“Queremos implementar un mayor número de corredores, pero necesitamos ver toda una logística que evite que el espacio se reduzca demasiado. Lo importante es que el corredor disfrute su experiencia”, concluyó.

La nueva ruta del Medio Maratón de la CDMX se dará a conocer con anticipación en 2026, un año histórico en el que México será epicentro del deporte mundial al recibir el Mundial de Futbol, y en el que la capital buscará mostrar sus mejores escenarios a través de este emblemático evento atlético.

Ampliarían la cantidad de competidores | x @21KCDMX

