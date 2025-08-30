Alejandro Mauro gana el Rally Sierra Juárez 2025 de Oaxaca

El deportista mexicano, Alejandro Mauro, piloto del equipo o VP Garage y su navegante David Hernández, conquistaron el Rally Sierra Juárez, imponiéndose con autoridad para así conseguir su primer lugar.
Gloria absoluta
Los ganadores del Campeonato Mexicano de Rallies presentado por Subaru, del FIA NACAM Rally Championship y del propio certamen oaxaqueño, quedaron por encima del novato, Char García y su navegante, Lalo Solís. Por último pero menos importante, el tercer puesto lo ocuparon, Francisco Name y su copiloto Armando Zapata, del Qualitas Subaru Rally Team.
Finalmente, el Rally que inició el 28 de agosto llegó a su fin, dejando grandes emociones y combinando lo extremo del automovilismo con la belleza de Oaxaca, con momentos que quedarán en la memoria de los fanáticos del automovilismo, dejando la gloria en tres de las 23 tripulaciones.
Así quedó la clasificación
Categoría Rally 2:
1. Alejandro Mauro
2. Char García
Categoría RC4:
1. Francisco Name – Armando Zapata (Qualitas Subaru Rally Team)
2. Ricardo Cordero – Marco Hernández (GHR Motorsport)
Categoría OPEN
1.- Miguel Granados – Marc Martí
2.- Emilio Velázquez y Javier Marín
3.- Alfredo Mauro Zavaleta – Víctor Pérez Couto
Categoría Grupo 2:
1. Said Sánchez – Jesús Carballo (BGR Motorsport)
2. Daniel Hernández – Jonathan Mejía
3. Alejandro Campos – Pablo Campos (BGR Motorsport)
Categoría Rally 5 Light:
1. Luis Gerardo Rodríguez – Alex Morales (LUMA Motorsport)
2. Gonzalo Quinteros – July Castañón
3. Arturo Ramírez Porras – José Luis Gutiérrez
