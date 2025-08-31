Sin récords y con accidentes concluye el XLII Maratón de la Ciudad de México

Con 30 mil corredores registrados y cientos de familias dando color a las calles de la capital, se llevó a cabo la XLII Maratón de la Ciudad de México. Aunque la cita no dejó nuevos récords, sí estuvo marcada por los baches en la ruta, que complicaron la competencia y derivaron en un accidente en la categoría de silla de ruedas.

La carrera inició a las 5:55 de la mañana en Ciudad Universitaria, con un clima frío y el pebetero olímpico iluminando la salida. Desde ahí, los atletas recorrieron los 42.195 kilómetros, pasando por sitios emblemáticos como la Glorieta de Insurgentes, el Parque España, el Ángel de la Independencia, el Bosque de Chapultepec, Paseo de la Reforma y el Zócalo capitalino, donde concluyó la prueba.

El momento más desafortunado ocurrió alrededor del kilómetro 20, cuando el colombiano Francisco Sanclemente, medallista paralímpico y líder de la prueba, cayó en un bache. Su perseguidor, el mexicano Gonzalo Valdovinos, no pudo esquivarlo y terminó impactando contra él. Sanclemente se vio obligado a abandonar, mientras que Valdovinos se reincorporó y alcanzó el tercer lugar. El triunfo en esta categoría fue para José Alan Frías Moreno con un tiempo de 1:38:47, seguido de Marco Antonio Caballero.

En la categoría élite varonil, el etíope Tadu Abate Deme se llevó la victoria con 02:11:17.640. El keniano Benard Kipkorir se quedó con el segundo sitio, y el también keniano Edwin Kiprop Kiptoo completó el podio.

Por su parte, en la rama femenina, la etíope Bekelech Gudeta Borecha fue la vencedora con 02:28:36. El segundo puesto fue para la peruana Lizaida Thalía, quien en los últimos kilómetros remontó a la representante de Baréin, Ruth Jebet, que terminó tercera.

