"Un bordecito". Clara Brugada se justifica tras accidente en el Maratón de la CDMX

El XLII Maratón de la CDMX quedó marcado por el accidente de sufrieron dos competidores en la silla de ruedas, este domingo 31 de agosto. Sin embargo, la jefa de gobierno se la capital, se justificó y aseguró que no se trató de un bache sino de un registro mal tapado.

Fue a la altura de la Calzada Chivatito, antes de que el pelotón llegara a Paseo de la Reforma, que Francisco Sanclemente -en ese momento líder- pasó por una irregularidad del pavimento y cayó. Su perseguidor, Gonzalo Valdovinos, no pudo esquivarlo y también cayó al piso.

Los atletas en silla de ruedas sufrieron un accidente | CAPTURA

Clara Brugada se justifica por el accidente

Aunque ambos competidores pudieron terminar la carrera, y Sanclemente de hecho finalizó tercero, denunciaron las malas condiciones e hicieron una llama para que las autoridades lo resuelvan. Sin embargo, Clara Brugada tomó una postura defensiva e incluso acusó de una campaña negativa.

“No fue un bache, quisieron creo que de manera casi como una campaña, decir que fue un bache, pero fue un registro que no trae tapa, lo taparon mal y entonces había un borde, un bordecito", declaró la jefa de gobierno de la CDMX este lunes cuando le cuestionaron sobre lo ocurrido.

El incidente se dio llegando a Paseo de la Reforma | CAPTURA

Maratón, un verdadero éxito

"Están bien las personas, y no, no fue un bache, fue una, digamos, un registro mal tapado, por llamarlo así, y ya estamos trabajando”, reiteró la partidaria de Morena, que está por cumplir el primer año de administración en la capital del país.

Además, afirmó que el evento se llevó a cabo de la mejor manera a pesar del incidente.“El organizador del Maratón dijo que fue un éxito, saldo blanco, así que no hagamos campaña donde no hay”, finalizó.

El Maratón estuvo marcador por los accidentes | X: @maratoncdmx