Conoce la agenda deportiva de este 1 de septiembre

El deporte no para después de muchos deportes la cartelera continúa en sus diversas latitudes; futbol, beisbol y más se hacen presentes con la llegada de un nuevo mes en la que estará cargada de eventos deportivos de alta magnitud.

Este lunes 1 de septiembre llega con diversas festividades, además de los deportes, este primer día de mes se festeja a la Divina Providencia, a la Virgen María de los Remedios, este día que confunde a muchos no es feriado, tanto trabajadores como estudiantes acudirán a sus centros de trabajo con regularidad.

Así la agenda deportiva

Mientras tanto, el deporte tampoco para y de entrada se vivirá un juego de altura en la Liga Hypermotion, Segunda División de España, con el duelo entre Leganés ante Deportivo La Coruña; los Pepineros buscan su primera victoria.

El diamante también será escenario de partidos para este lunes; uno de los partidos más destacados es Seattle Mariners ante Tampa Bay en la Major League Baseball (MLB).

Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil no se queda atrás y en la continuación de la novena jornada las Rojinegras del Atlas se medirá ante Mazatlán, en Torreón Santos Laguna recibe a Pumas en la doble cartelera desde Tubi.

En la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) se jugará el segundo juego de la Serie Final de la Zona Norte entre los Charros de Jalisco y los Sultanes de Monterrey en busca del pase a la Serie del Rey.

