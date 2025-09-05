Carlos Alcaraz elimina a Novak Djokovic en el US Open y ya está instalado en la Final

Carlos Alcaraz aplicó su juventud, despliegue físico y creatividad para someter a Novak Djokovic, un rival mucho más experimentado, pero también mucho más mayor, imponiéndose el viernes por 6-4, 7-6 (6-2) en el Abierto de Estados Unidos, accediendo a su tercera final consecutiva de Grand Slam.

Al final, Djokovic —dueño de 24 títulos de Grand Slam— parecía resignado al resultado. El serbio de 38 años alcanzó las semifinales en los cuatro Slams de esta temporada, pero sucumbió en esa ronda, cada vez tres de ellas por derrotas ante el número dos Alcaraz, de 22 años, o el número uno, Jannik Sinner, de 24.

Imágenes del Djokovic vs Alcaraz | AP

Alcaraz se enfrentará al campeón defensor Sinner o al número 25 Felix Auger-Aliassime por el campeonato el domingo, cuando el presidente Donald Trump planea asistir. Sinner podría convertirse en el primer hombre que revalida el título en Nueva York desde que Roger Federer conquistó el torneo de cancha dura cinco años seguidos desde 2004 hasta 2008.

Alcaraz busca su sexto título de Grand Slam y el segundo en Flushing Meadows. El español venció a Sinner en el Abierto de Francia en junio y perdió ante su rival italiano en Wimbledon en julio.

El intento de Djokovic de convertirse en el primer jugador en la historia del deporte en alcanzar las 25 coronas de Grand Slam fue bloqueado nuevamente, y él intuye que parte del problema es tratar de superar a hombres mucho más jóvenes en partidos al mejor de cinco sets.