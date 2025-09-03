Vuelta de España 2025: Etapa 11 se queda sin ganador por protestantes sobre el conflicto en Gaza

La clasificación terminó a tres kilómetros de la meta para mantener la seguridad de los ciclistas y evitar algún accidente

Aldo Martínez
3 de Septiembre de 2025
Vuela de España 2025
Vuela de España 2025 | @lavuelta

El Circuito de Bilbao continúa su accidentado viaje, mismo que dio inicio la semana pasada y que desde entonces se vio perjudicado por las protestas de múltiples personas que protestan sobre el conflicto en Gaza.

Vuelta de España 2025 I @IsraelPremTech

Sin ganador por ahora

La onceava etapa de la Vuelta de España 2025, estuvo a punto de concluir de manera perfecta, desafortunadamente y como se ha presentado en los últimos días, un grupo de personas intentó intervenir y afectar al equipo Israel-Premier Tech, esto como protesta sobre el conflicto en Palestina.

Por seguridad no solo del equipo de Israel sino de todos los ciclistas, la carrera dio fina tres kilómetros de la meta, por lo que sin tiempos precisos no hubo ganador, aunque sí dejó a los tres líderes del circuito: Jonas Vingegaard, Mads Pedersen y Jay Vine.

Aunque no hubo ganador, la organización declaró que si habrá puntos de montaña y los conseguidos en el sprint intermedio, pero no de la clasificación por puntos.

Ciclista del equipo Israel Premier-Tech I @IsraelPremTech

La carrera continuará su Etapa número 12, en Laredo a Los Corrales de la Buelna en 114 kilómetros de media montaña con un puerto de segunda y otro de primera. El final será en plano.

