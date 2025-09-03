Vuelta de España 2025: Etapa 11 se queda sin ganador por protestantes sobre el conflicto en Gaza

El Circuito de Bilbao continúa su accidentado viaje, mismo que dio inicio la semana pasada y que desde entonces se vio perjudicado por las protestas de múltiples personas que protestan sobre el conflicto en Gaza.

Vuelta de España 2025 I @IsraelPremTech

Sin ganador por ahora

La onceava etapa de la Vuelta de España 2025, estuvo a punto de concluir de manera perfecta, desafortunadamente y como se ha presentado en los últimos días, un grupo de personas intentó intervenir y afectar al equipo Israel-Premier Tech, esto como protesta sobre el conflicto en Palestina.

El acto de los manifestantes pro Palestina contra Israel que generó la finalización de la etapa 11 de la Vuelta a España 🇪🇸. Entendible porque los ciclistas estaban en peligro pero cómo lo evitarán la próximas etapas.pic.twitter.com/UBiyEFOVAV — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) September 3, 2025

Por seguridad no solo del equipo de Israel sino de todos los ciclistas, la carrera dio fina tres kilómetros de la meta, por lo que sin tiempos precisos no hubo ganador, aunque sí dejó a los tres líderes del circuito: Jonas Vingegaard, Mads Pedersen y Jay Vine.

Aunque no hubo ganador, la organización declaró que si habrá puntos de montaña y los conseguidos en el sprint intermedio, pero no de la clasificación por puntos.

Ciclista del equipo Israel Premier-Tech I @IsraelPremTech

La carrera continuará su Etapa número 12, en Laredo a Los Corrales de la Buelna en 114 kilómetros de media montaña con un puerto de segunda y otro de primera. El final será en plano.