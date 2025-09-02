US Open: Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se enfrentan en Semifinales

Cumplieron con las expectativas. Desde que se reveló el cuadro oficial del US Open, este partido estaba agendado pues, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se volverán a ver las caras en un Grand Slam. El serbio batalló más de lo esperado, pero pudo eliminar a Taylor Fritz y ahora se medirá ante uno de los favoritos en el tenista español.

Alcaraz no ha cedido un set

Carlos Alcaraz no sólo ha cumplido con lo esperado, sino que se ha mostrado imbatible. El murciano está buscando su segundo Grand Slam del año y tras cinco partidos, aún no sabe lo ques es ceder un set. A pesar de enfrentarse a tenistas como Reilly Opelka o Jiri Lehecka, el español sigue avante. De hecho Alcaraz sólo una vez en los 15 sets disputados ha tenido que irse a un tie break, demostrando un nivel arrasador.

Es favorito al título | AP

Djokovic por su parte, sigue desafiando al padre tiempo. El serbio ha tenido complicaciones teniendo que resolver sus partidos en cuatro sets en tres ocasiones, ante Zachary Svajda, Cameron Norrie y ante Taylor Fritz. Ahora deberá volver a desafiar al tiempo ante Alcaraz.

Una nueva edición de la rivalidad

Este será el noveno duelo entre ambos tenistas donde, de momento, Nole tiene ventaja de cinco triunfos por tres del español, de hecho el serbio llega con dos triunfos al hilo ante Carlos Alcaraz. En Grand Slam, la balanza está en 2-2 con el ultimo partido siendo en Cuartos de Final del Australian Open. Ahora, por primera vez esta rivalidad se medirán en el US Open, completando el circuito en Grand Slams.

Busca extender su ventaja | AP

Para este partido, Novak Djokovic no sólo buscará volver a una Final de Grand Slam por primera vez desde el US Open 2023, sino que buscará evitar que Alcaraz llegue a su tercera Final de un torneo major en el año tras haber llegado a Roland Garros y Wimbledon.

El torneo llega a su recta final | AP