Pumas CU se toma la foto oficial para una nueva temporada en la ONEFA

Los universitarios posaron con el dorado tradicional

Álex Martínez
2 de Septiembre de 2025
Pumas CU se toma la foto oficial
El Estadio Olímpico Universitario fue el escenario elegido nuevamente para la tradicional toma de la fotografía oficial del equipo de futbol americano de Pumas CU de Liga Mayor, de cara a la temporada 2025 de la ONEFA.

Asistentes 

A la ceremonia acudió el rector de la UNAM, el Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, quien junto con el cuerpo técnico y el personal profesional dio simbólicamente el banderazo de salida a la temporada, la cual inicia este viernes 5 de septiembre, día del Sagrado Corazón de Jesús, con un duelo donde los Pumas recibirán a los Aztecas de la UDLAP.

El head coach Julio Nava —quien asumió interinamente durante 2024 y ahora tiene la encomienda completa— manifestó su compromiso de devolver a la UNAM a la gloria deportiva: “Las expectativas son altas… al pertenecer a la institución más grande del país, por supuesto que siempre requiere las vitrinas y un campeonato”.

La tradición de los colores 

Por su parte, el Dr. Lomelí resaltó la importancia de la identidad y el orgullo de vestir los colores de los Pumas, recordándoles a los jugadores que representan a los Pumas originales, en una ceremonia cargada de emoción y simbolismo.

Cabe mencionar que el azul y oro han sido por historia los colores representativos de la institución no solo en Liga MX sino también en la ONEFA principalmente. En esta ocasión el equipo posó con el dorado con ligeros tonos azules en cuellos y mangas.

