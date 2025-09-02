Pumas CU se toma la foto oficial para una nueva temporada en la ONEFA

El Estadio Olímpico Universitario fue el escenario elegido nuevamente para la tradicional toma de la fotografía oficial del equipo de futbol americano de Pumas CU de Liga Mayor, de cara a la temporada 2025 de la ONEFA.

En un acto cargado de simbolismo y orgullo institucional, los Pumas CU de Liga Mayor posaron el 2 de septiembre en el recinto que acoge como local a los Pumas en Liga MX para su tradicional foto oficial de cara a la temporada 2025 de la ONEFA.

Pumas CU l X:PUMASCUfanbase

Asistentes

A la ceremonia acudió el rector de la UNAM, el Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, quien junto con el cuerpo técnico y el personal profesional dio simbólicamente el banderazo de salida a la temporada, la cual inicia este viernes 5 de septiembre, día del Sagrado Corazón de Jesús, con un duelo donde los Pumas recibirán a los Aztecas de la UDLAP.

El head coach Julio Nava —quien asumió interinamente durante 2024 y ahora tiene la encomienda completa— manifestó su compromiso de devolver a la UNAM a la gloria deportiva: “Las expectativas son altas… al pertenecer a la institución más grande del país, por supuesto que siempre requiere las vitrinas y un campeonato”.

Pumas l X:PUMASCUfanbase

La tradición de los colores

Por su parte, el Dr. Lomelí resaltó la importancia de la identidad y el orgullo de vestir los colores de los Pumas, recordándoles a los jugadores que representan a los Pumas originales, en una ceremonia cargada de emoción y simbolismo.

Cabe mencionar que el azul y oro han sido por historia los colores representativos de la institución no solo en Liga MX sino también en la ONEFA principalmente. En esta ocasión el equipo posó con el dorado con ligeros tonos azules en cuellos y mangas.

ONEFA l X:PUMASCUfanbase