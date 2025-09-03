US Open: Así se jugarán las Semifinales de último Grand Slam del año

El último Grand Slam del año entra en su recta final. Los Cuartos de Final ya son historias por lo que ya conocemos a los últimos cuatro tenistas en ambas ramas que buscarán el título. Con varios favoritos llegamos a las Semifinales del US Open.

Sin sorpresas en los hombres

A pesar de haber visto la caída de varios tenistas en las primeras rondas como Stefanos Tsitsipas, Ben Shelton, Daniil Medvedev y Alexander Zverev, los verdaderos candidatos siguen con vida en el torneo pues Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y el siempre presente, Novak Djokovic, vuelven a estas instancias. A estos tenistas se unió Felix Auger Aliassime quien llega a tan sólo la segunda Semifinal de GS en su carrera (ambas en US Open).

Busca su tercer a final de GS en el año | AP

En esta ronda tendremos el noveno enfrentamiento entre Alcaraz y Djokovic, donde el serbio llega con ventaja de 5-3. En GS están igualados con dos victorias por bando, además, esta será la primera vez que se enfrenten en el abierto estadounidense.

Por su parte, Sinner, quien eliminó sin problemas a Lorenzo Musetti, se medirá por cuarta ocasión a Aliassime. En las tres ediciones previas, para sorpresa de muchos, el canadiense tiene ventaja de 2-1, aunque su más reciente partido resultó en triunfo para el italiano en el Masters 1000 de Cincinnati. Este será su primer enfrentamiento en un torneo major.

Busca su cuarta Final de GS al hilo | AP

Ganadoras en el Femenil

En cuanto a la rama femenil, dos de las cuatro Semifinalistas ya saben lo que es levantar este trofeo. Sabalenka se vio beneficiada de un abandono, pero ahora busca llegar a su tercera Final consecutiva en Nueva York, enfrentándose a la estadounidense Jessica Pegula, repitiéndose así, la Final del año pasado en la que la bielorrusa levantó por primera vez el trofeo.

Del otro lado está Amanda Anisimova, quien cobró venganza de la Final de Wimbledon y eliminó a Iga Swiatek en sets corridos. Ahora la estadounidense se verá las caras con las dos veces campeona de US Open, Naomi Osaka, quien viene de dar la sorpresa hace dos rondas eliminando a una de las favoritas en Coco Gauff.

Quiere su tercer Final al hilo | AP