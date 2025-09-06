Alcaraz vs Sinner: el historial de la nueva gran rivalidad del tenis

El tenis mundial vive una nueva era con dos protagonistas claros: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Desde que se enfrentaron por primera vez en 2021 en el Masters 1000 de París, sus duelos se han convertido en citas imperdibles, cargadas de intensidad, calidad y espectáculo y este domingo volverán a disputar una Final de Grand Slam, la tercera del año para ambos.

Sinner y Alcaraz jugarán la Final del US Open 2025 | AP

El español y el italiano representan a la perfección el relevo generacional tras la hegemonía de Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer. En apenas cuatro años han construido una rivalidad de élite que ya supera la decena de enfrentamientos y que, por la trascendencia de sus choques, se proyecta como la más importante del circuito en la actualidad.

Hasta la fecha, se han visto las caras en 14 partidos oficiales, con un historial favorable a Carlos Alcaraz, quien ha sabido imponerse en las rondas más exigentes y en los escenarios de mayor presión.

Alcaraz domina a Sinner en los Grand Slam

Si bien Sinner ha sabido ganar finales importantes en el circuito ATP y se mantiene como un rival de enorme dificultad, en los torneos de Grand Slam Alcaraz ha mostrado mayor jerarquía. De los cuatro duelos que han disputado en estas instancias, el murciano ha ganado tres.

Alcaraz domina a Sinner en Grand Slam | AP

US Open 2022 (Cuartos de final): Alcaraz triunfó en un partido épico a cinco sets, camino a su primer título de Grand Slam.

Roland Garros 2024 (Semifinal): El español remontó con carácter y resistencia para imponerse nuevamente en cinco parciales.

Roland Garros 2025 (Final): Duelo memorable que se definió en el tie-break del quinto set, con Alcaraz levantando el título en París.

Wimbledon 2025 (Final): Sinner se quedó con su mayor victoria en esta rivalidad, alzando su primer Grand Slam en el césped londinense.

En este terreno, el marcador es claro: Alcaraz 3 – 1 Sinner en Grand Slam, confirmando que el español mantiene una ligera pero valiosa superioridad en los torneos más prestigiosos.

Una nueva batalla en la Final del US Open

Este domingo, Alcaraz y Sinner volverán a encontrarse en un escenario de máxima tensión: la Final del US Open 2025, el último Grand Slam del año. Será la primera vez que ambos se enfrenten por el título en Nueva York, en un duelo que promete convertirse en otro capítulo histórico de su rivalidad.

Tercer Final de GS entre ambos en el año | AP

Todos los duelos entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner