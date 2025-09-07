Esta es la agenda deportiva del 7 de septiembre

La actividad deportiva continúa en sus diversas latitudes y desde muy temprano la Fórmula 1 se hace presente el Gran Premio de Italia; circuito que Max Verstappen buscará ganar tras quedarse con la Pole Position en el ‘país de la bota’.
La NFL se hace presente y para abrir apetito sobre el emparrillado Raiders de Oakland se enfrenta a los Patriots de Nueva Inglaterra, Pittsburgh hará lo propio ante Jets de Nueva York. Más tarde Tennessee ante Broncos de Denver, San Francisco frente a Seattle y Lions contra Packers.
Eliminatorias Europeas
Las Eliminatorias Mundialistas tampoco paran y en Europa se hacen presente tres de las grandes potencias del Viejo Continente para disputar sus respectivos duelo en lo que parece serán meramente trámite para consolidar un triunfo más.
Bélgica se enfrenta a Kazajistán. Por otra parte Alemania quien tiene también un trabuco de equipo le hará frente a Irlanda del Norte y en otro de los juegos destacados España y Turquía protagonizarán un juego de alto calibre.
Liga MX Femenil
Finalmente, la jornada deportiva se cierra con la Liga MX Femenil, la liga mexicana en esta rama no se paró y continúa con su torneo normal en comparación a la diversas ligas masculinas.
América que ha sido de las máquinas goleadoras desde hace torneo ahora reciben en casa al Atlético San Luis, más tarde el Clásico Regio se hace presente como el platillo principal entre Tigres y Rayadas y y finalmente Tijuana le hará los honores a Santos Laguna.